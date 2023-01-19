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В Давосе проведен обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Черногорией

В Давосе проведен обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Черногорией 19 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем.
Внешняя политика
19 января 2023 г. 17:55
В Давосе проведен обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Черногорией

19 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем.

Как сообщает Report, на встрече были отмечены дружественные отношения между Азербайджаном и Черногорией. Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между нашими странами в области туризма, инвестиций и в энергетической сфере.

Глава государства рассказал об обстановке в регионе Южного Кавказа, отметил, что Армения, используя различные ложные данные, проводит антиазербайджанскую пропаганду в ряде международных институтов. Президент Ильхам Алиев также проинформировал премьер-министра Черногории о ситуации на дороге Лачин-Ханкенди на территории Азербайджана.

Дритан Абазович подчеркнул, что Черногория всегда считает Азербайджан дружественной страной. Премьер-министр заявил, что его страна заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDavosda Azərbaycan ilə Monteneqro arasında əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb

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