О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Британии организована акция в связи с Ходжалинским геноцидом

В Британии организована акция в связи с Ходжалинским геноцидом В Лондоне стартовала информационная акция, посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, организованная главой действующей в Великобритании "Natəvan Qrup" Сабиной Гулиевой при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.
Внешняя политика
25 февраля 2021 г. 00:29
В Британии организована акция в связи с Ходжалинским геноцидом

В Лондоне стартовала информационная акция, посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, организованная главой действующей в Великобритании "Natəvan Qrup" Сабиной Гулиевой при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

Как сообщили Report в Комитете, в ходе акции, которая охватит 24, 25 и 26 февраля, по центральным улицам Лондона будет проезжать автомобиль с электронным табло, отражающим правду о Ходжалинском геноциде.

На электронном табло отображаются лозунги: "Справедливость к Ходжалы!", "Мы помним!", а также фотографии с информацией: "Ходжалинский геноцид. 26 февраля 1992 года", "Агдам. Похороны жертв Ходжалы", "63 детей убито, 76 стали инвалидами", "25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного родителя, 8 семей были полностью уничтожены".

Акция, которая будет длиться с 10:00 до 18:00 по лондонскому времени, охватит центральные улицы и площади города.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBritaniyada Xocalı faciəsi ilə bağlı aksiya təşkil edilib

Новости партнеров

Самое читаемое

США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
20 февраля 2021 г. 19:13
Шамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
ФотоШамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
22 февраля 2021 г. 12:31
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
20 февраля 2021 г. 21:24
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
23 февраля 2021 г. 16:00
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
21 февраля 2021 г. 14:18
В Баку горит жилой дом
В Баку горит жилой дом
24 февраля 2021 г. 09:40
Директор колледжа извинилась перед студентами
Директор колледжа извинилась перед студентами
19 февраля 2021 г. 14:33
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi