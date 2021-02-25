В Британии организована акция в связи с Ходжалинским геноцидом

В Лондоне стартовала информационная акция, посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, организованная главой действующей в Великобритании "Natəvan Qrup" Сабиной Гулиевой при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

В Лондоне стартовала информационная акция, посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, организованная главой действующей в Великобритании "Natəvan Qrup" Сабиной Гулиевой при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

Как сообщили Report в Комитете, в ходе акции, которая охватит 24, 25 и 26 февраля, по центральным улицам Лондона будет проезжать автомобиль с электронным табло, отражающим правду о Ходжалинском геноциде.

На электронном табло отображаются лозунги: "Справедливость к Ходжалы!", "Мы помним!", а также фотографии с информацией: "Ходжалинский геноцид. 26 февраля 1992 года", "Агдам. Похороны жертв Ходжалы", "63 детей убито, 76 стали инвалидами", "25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного родителя, 8 семей были полностью уничтожены".

Акция, которая будет длиться с 10:00 до 18:00 по лондонскому времени, охватит центральные улицы и площади города.