В Баку прошло мероприятие на тему "Неоколониализм и несправедливость: две опасные мировые тенденции"

21 октября в Азербайджанском университете языков состоялось организованное Бакинской инициативной группой мероприятие на тему "Неоколониализм и несправедливость: две опасные мировые тенденции".

21 октября в Азербайджанском университете языков состоялось организованное Бакинской инициативной группой мероприятие на тему "Неоколониализм и несправедливость: две опасные мировые тенденции".

Как сообщает Report, на мероприятии участвовали исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, профессорско-преподавательский состав университета, студенты, обучающиеся по специальности французский язык, представитель Народного союза за свободу Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп, представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол, член политбюро Движения за социальную свободу и деколонизацию Французской Гвианы Морис Пиндар, член Ассамблеи Французской Полинезии Хейнуи Роберт ле Каи и другие.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик с выступлением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в связи с колониальной политикой Франции. Завкафедрой лексикологии французского языка Азербайджанского университета языков профессор Гюльнара Садыгова, завкафедрой фонетики и грамматики французского языка профессор Ульфат Ибрагим и преподаватель французского языка Анар Гаджиев рассказали об актуальности и важности мероприятия.

Было отмечено, что мультикультурализм в Азербайджане стал образом жизни, который уже не имеет альтернативы. Проводимая в Азербайджане политика мультикультурализма является ярким примером приверженности государства принципам толерантности. XXI век - век защиты прав человека. Народы хотят жить в мире и спокойствии. Передача этой тенденции будущим поколениям является одним из приоритетных направлений. Неоспорима деятельность Азербайджана в направлении защиты прав и свобод человека, дальнейшего распространения мультикультуральных ценностей в странах мира.

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов поделился своими взглядами относительно деятельности возглавляемой им структуры и борьбы с колониализмом.

Выступившие гости подчеркнули, что колониальная политика некоторых европейских стран привела к тяжелым последствиям. Они отметили, что использование ими родного языка ограничено, вместо этого преобладает французский.

Подчеркнув, что Гваделупа четыре века была порабощена Францией, Жан-Жакоб Бисеп сказал, что природные ресурсы Гваделупы годами присваиваются этой страной: "В своих книгах они искажают наш язык, историю, культуру, учат нашу молодежь истории и языку Франции".

Представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол, член политбюро Движения за социальную свободу и деколонизацию Французской Гвианы Морис Пиндар отметили, что в результате колониальной политики Франции они оказались в финансовой и экономической зависимости.

На мероприятии было отмечено, что существует также доминирование в сфере образования и культуры. Занятия проходят по французским учебникам. Гости осудили колониальную политику Франции и насильное навязывание языка, подчеркнули необходимость публикации периодических изданий на родном языке.

Затем встреча продолжилась в интерактивной форме - вопросами и ответами студентов, преподавателей и журналистов.

Отметим, что 20 октября в Баку состоялась международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой.