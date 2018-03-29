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    В Баку прошел азербайджано-иранский бизнес-форум - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ / Сегодня в Центре Гейдара Алиева в Баку прошел азербайджано-иранский бизнес-форум.

    Как сообщает Report, в бизнес-форуме участвовали президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани.

    Сначала был показан видеоролик, отражающий работу, проделанную в Нефтчалинском промышленном квартале.

    Президент Ильхам Алиев и президент Хасан Роухани нажали на кнопку, означающую открытие совместного автомобильного завода "Хазар" ОАО "Азермаш" и компании İran Khodro, построенного в Нефтчалинском промышленном квартале.

    Затем был показан видеоролик, отражающий производственный процесс на автомобильном заводе.

    Далее был представлен видеоролик об Астаринском грузовом терминале Ирана, в который Азербайджан вложил инвестиции в рамках транспортного коридора Север-Юг.

    Главы государств выступили на бизнес-форуме с речью.

    *** 10:42

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку, в Центре Гейдара Алиева проходит азербайджано-иранский бизнес-форум.

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани принимают участие в бизнес-форуме.

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