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VI Всемирный форум по межкультурному диалогу пройдет в Баку в мае

VI Всемирный форум по межкультурному диалогу пройдет в Баку в мае С 1 по 3 мая в Баку пройдет VI Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: Сотрудничество и взаимосвязь".
Внешняя политика
29 марта 2024 г. 14:07
VI Всемирный форум по межкультурному диалогу пройдет в Баку в мае

С 1 по 3 мая в Баку пройдет VI Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: Сотрудничество и взаимосвязь".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) совместно с Альянсом цивилизаций ООН (UNAOC), ЮНЕСКО и ВТООН.

На пленарных заседаниях и панельных дискуссиях форума его участники обсудят ряд актуальных глобальных проблем, связанных с диалогом и сотрудничеством цивилизаций с целью противостояния ненависти и внедрения ценностей сосуществования и мира.

Кроме того, в рамках форума будут организованы культурные мероприятия, включая концерты, фестивали и творческие выступления, призванные подчеркнуть и отметить разнообразие культур и способствовать развитию духа сотрудничества и взаимопонимания.

Основная задача VI Всемирного форума по межкультурному диалогу - закрепить роль "Бакинского процесса" как важной международной платформы для продвижения межкультурного сотрудничества и диалога.

В работе форума примут участие официальные лица, международные делегации, представители международных организаций, общественные деятели и видные интеллектуалы со всего мира.

Отметим, что данное мероприятие является частью "Бакинского процесса", инициированного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2008 году.

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Версия на английском языке ICESCO to co-organize World Forum on Intercultural Dialogue in Baku in May
Версия на азербайджанском языке Bu ilin mayında Bakıda VI Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçiriləcək

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