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Генсек ОИС: Совершенные в Ходжалы массовые зверства - преступление против человечности

Генсек ОИС: Совершенные в Ходжалы массовые зверства - преступление против человечности Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха почтил память жертв Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
27 февраля 2024 г. 09:33
Генсек ОИС: Совершенные в Ходжалы массовые зверства - преступление против человечности

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха почтил память жертв Ходжалинского геноцида.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.

По его словам, Ходжалинский геноцид является следствием незаконной оккупации азербайджанских территорий Арменией.

Генсек ОИС также назвал массовые зверства, совершенные против мирного азербайджанского населения в ранее оккупированном городе Ходжалы, военными преступлениями, преступлением против человечности и геноцидом.

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Версия на азербайджанском языке İƏT-in Baş katibi: Xocalıda törədilmiş vəhşiliklər insanlığa qarşı cinayətdir
Версия на английском языке OIC Secretary General: Mass atrocities perpetrated in Khojaly - crimes against humanity

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