Генсек ОИС: Совершенные в Ходжалы массовые зверства - преступление против человечности

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха почтил память жертв Ходжалинского геноцида.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.
По его словам, Ходжалинский геноцид является следствием незаконной оккупации азербайджанских территорий Арменией.
Генсек ОИС также назвал массовые зверства, совершенные против мирного азербайджанского населения в ранее оккупированном городе Ходжалы, военными преступлениями, преступлением против человечности и геноцидом.