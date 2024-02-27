Генсек ОИС: Совершенные в Ходжалы массовые зверства - преступление против человечности

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха почтил память жертв Ходжалинского геноцида.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха почтил память жертв Ходжалинского геноцида.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.

По его словам, Ходжалинский геноцид является следствием незаконной оккупации азербайджанских территорий Арменией.

Генсек ОИС также назвал массовые зверства, совершенные против мирного азербайджанского населения в ранее оккупированном городе Ходжалы, военными преступлениями, преступлением против человечности и геноцидом.