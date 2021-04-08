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В Баку проходит встреча главы МИД Азербайджана с генсеком ОИС

В Баку проходит встреча главы МИД Азербайджана с генсеком ОИС В ходе встречи стороны обсудят наиболее актуальные вопросы, касающихся деятельности Азербайджана в Организации
Внешняя политика
8 апреля 2021 г. 19:18
В Баку проходит встреча главы МИД Азербайджана с генсеком ОИС

В Баку началась встреча между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и прибывшим с визитом генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Бен Ахмед аль-Усаймином.

Как передает Report, в ходе встречи основными темами обсуждений станут деятельность Азербайджана в рамках ОИС, перспективы развития сотрудничества Азербайджана и ОИС, а также наиболее актуальные региональные вопросы.

Напомним, что ранее состоялся визит постоянных представителей стран, входящих в Контактную группу Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана в Агдамский район.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Foreign Minister's meeting with OIC chief gets underway in Baku

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