В Баку проходит встреча главы МИД Азербайджана с генсеком ОИС

В ходе встречи стороны обсудят наиболее актуальные вопросы, касающихся деятельности Азербайджана в Организации

В Баку началась встреча между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и прибывшим с визитом генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Бен Ахмед аль-Усаймином.

Как передает Report, в ходе встречи основными темами обсуждений станут деятельность Азербайджана в рамках ОИС, перспективы развития сотрудничества Азербайджана и ОИС, а также наиболее актуальные региональные вопросы.

Напомним, что ранее состоялся визит постоянных представителей стран, входящих в Контактную группу Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана в Агдамский район.