Глава МИД Азербайджана и действующий председатель ОБСЕ обсудили нагорно-карабахское урегулирование - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В ходе встречи мы обсудили сотрудничество Азербайджана с ОБСЕ, а также урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил на пресс- конференции по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

"На следующей неделе Мирослав Лайчак посетит Ереван, где также обсудит нагорно-карабахское урегулирование с руководством Армении. Мы уже несколько раз встречались и должны обсудить вопросы, как мы можем достичь соглашения", - заявил Э. Мамедъяров.

Глава МИД Азербайджана напомнил, что сопредседатели МГ ОБСЕ также неоднократно заявляли, что статус- кво вокруг конфликта неприемлем.

Э. Мамедъяров отметил, что в случае достижения мира, это пойдет на благо для всех сторон.

*** 13:13

В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака, сообщает Report.

Ранее действующий председатель ОБСЕ заявил в интервью информационному агентству Report, что намерен обсудить в Баку вопросы развития сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ, а также урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, основными приоритетами председательства Словакии в ОБСЕ являются урегулирование затяжных конфликтов в регионе и содействие в предотвращении конфликтов на пространстве организации.