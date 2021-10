Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и находящимся в стране с визитом министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком.

Как сообщает Report, Дж.Байрамов приветствовал словацкого коллегу у здания Министерства иностранных дел.

Затем началось проведение встречи глав МИД.