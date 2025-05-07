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В Баку прошла официальная церемония встречи генерального секретаря ЦК компартии Вьетнама

В Баку прошла официальная церемония встречи генерального секретаря ЦК компартии Вьетнама В Баку состоялась официальная церемония встречи генерального секретаря ЦК компартии Вьетнама То Лама, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан.
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 16:35
В Баку прошла официальная церемония встречи генерального секретаря ЦК компартии Вьетнама

В Баку состоялась церемония официальной встречи Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама, прибывшего в Азербайджан с государственным визитом.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама и его супругу Но Фон Ли.

Начальник почетного караула отдал рапорт Генеральному секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам.

Прозвучали государственные гимны Социалистической Республики Вьетнам и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.

Затем было сделано официальное фото.

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Версия на английском языке Official welcome ceremony for General Secretary of Central Committee of Communist Party of Vietnam underway in Baku
Версия на азербайджанском языке Vyetnam Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Baş katibinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

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