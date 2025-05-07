В Баку прошла официальная церемония встречи генерального секретаря ЦК компартии Вьетнама

В Баку состоялась церемония официальной встречи Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама, прибывшего в Азербайджан с государственным визитом.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама и его супругу Но Фон Ли.
Начальник почетного караула отдал рапорт Генеральному секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам.
Прозвучали государственные гимны Социалистической Республики Вьетнам и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.
Затем было сделано официальное фото.