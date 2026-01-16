В Баку проходит международная конференция о репрессивной политике Индии в отношении нацменьшинств

В Азербайджане открылась международная конференция, посвященная репрессивной политике индийского правительства в отношении национальных меньшинств в Индии.

Как сообщает Report, конференция под названием "Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ), проводится в Баку впервые.

В мероприятии принимают участие министр по правам человека и делам меньшинств пакистанского штата Пенджаб Рамеш Сингх Арора, представители сикхской общины из Канады, Великобритании и США, а также эксперты аналитических центров и ученые в области прав человека и этнических меньшинств из зарубежных университетов. В конференции также участвуют лица, пострадавшие от репрессивной политики индийских властей.

На повестке дня конференции обсуждение систематической расовой дискриминации, насилия и репрессивной политики, проводимой правительством Индии против сикхов и других этнических меньшинств, а также грубого нарушения обязательств правительства Индии по "Международному пакту о гражданских и политических правах", "Международной конвенции о борьбе с расизмом" и "Конвенции против пыток" в отношении этнических меньшинств.

В то же время планируется проведение дискуссий на тему сохранения реальной ситуации в повестке дня международных организаций и принятия соответствующих решений, в частности по вопросам возможностей расследования Комитетом ООН по правам человека нарушений прав этнических меньшинств в Индии, случаев внесудебных казней, а также документирования этих нарушений специальными докладчиками ООН с последующим вынесением их на международный мониторинг.

Предметом обсуждения также станет роль международных и местных неправительственных организаций и академических кругов в этом процессе, возможности влияния их отчетов, юридических заключений и рекомендаций на международные механизмы принятия решений.