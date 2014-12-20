В Баку почтили память жертв теракта в Пешаваре

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В посольстве Пакистана в Азербайджане прошло мероприятие, посвященное жертвам нападения террористов на военную школу 16 декабря в Пешаваре.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер призвал всех присутствующих помолиться за тех, кто был убит в результате этого жестокого убийства.

Затем посол рассказал о том, как происходило нападение. Он сообщил, что 7 террористов, напав на военную школу, начали избирательно убивать детей, их учителей и директора: "Они убили этих маленьких ангелов, но не смогли убить идеологию. Пакистан - сильное государство, у нас есть средства, чтобы противостоять террористам. После этого нападения государство провело операцию в результате которого было убито более 70 боевиков".

Х.У.Гайсер также отметил в своей речи тот факт, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сразу же отреагировал на это сообщение и выразил свои соболезнования: "Министерство иностранных дел Азербайджана также выступило с заявлением по этому поводу. Министерство внутренних дел, Минобороны также выразили свои соболезнования. Вчера председатель парламента Азербайджана Огтай Асадов посетил посольство и оставил запись в книге соболезнований. Мы очень чтим эту поддержку. Сегодня нам очень нужна моральная поддержка".

После выступления гости мероприятия зажгли свечи в память о погибших жертвах и написали соболезнования на специально подготовленном плакате.

Напомним, что в результате нападения талибов на военную школу в пакистанском Пешаваре погибли более 170 учеников. Более 300 получили ранения.