Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Баку отметили 24-ю годовщину независимости Казахстана.

Как сообщает Report, по этому случаю был организован официальный прием.

Вначале на мероприятии, на котором участвовали послы зарубежных стран, дипломаты и общественные деятели Азербайджана, прозвучали государственные гимны двух стран.

Выступивший на мероприятии посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев рассказал об истории обретения страной независимости, а также пройденном за эти 24 года пути. Посол также подчеркнул дружеские связи, существовавшие между экс-президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, добавив, что между народами двух стран существует многовековые отношения дружбы и добрососедства.

В свою очередь замминистра энергетики Азербайджана Натиг Аббасов поздравил посла и весь казахстанский народ в его лице с днем независимости. Он пожелал блага и процветания Казахстану. Коснувшись двусторонних отношений, замминистра выразил уверенность, что эти отношения будут развиваться и впредь. После выступлений, гости могли ознакомиться с образцами национальной кухни Казахстана, а также просмотреть выступления казахстанских артистов.