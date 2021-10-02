В Азербайджане отметили годовщину со дня рождения Махатмы Ганди

Сегодня в посольстве Индии в рамках 75-летней годовщины независимости Индии состоялось мероприятие посвященное 152 годовщине со дня рождения Махатмы Ганди.

В Азербайджане отметили годовщину дня рождения Махатмы Ганди

Сегодня в посольстве Индии в рамках 75-летней годовщины независимости Индии состоялось мероприятие посвященное 152 годовщине со дня рождения Махатмы Ганди.

Как передает Report, на мероприятии выступил посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна.

«Спасибо Махатма Ганди за то, что передал нам философию свободы еще 75 лет назад, когда мы обрели независимость. Я думаю, что его вклад в общенациональное процветание Индии очень велик...его идеи будут передаваться и следующим поколениям.... Его философия помогает нам быть открытым миру, принимать вызовы и преодолевать препятствия. Для него были важны такие вещи как равенство, уважение, гуманизм, благополучие, мир и процветание», - отметил посол.

Посол также отметил, что сегодня, день рождения Махатмы Ганди, признан в ООН как всемирный день ненасилия и это очень важная и знаменательная дата для всего индийского народа.

Также на мероприятии выступил глава департамента азербайджано-азиатских отношений в институте литературы имени Низами Гянджеви Бадырхан Ахмедли, профессор Азербайджанского университета языков Жаля Гарибова и другие.

Вечер завершился индийскими песнями и танцами.