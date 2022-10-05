Президент Азербайджана открыл первый национальный градостроительный форум в Агдаме

В Агдаме начал работу первый Азербайджанский национальный градостроительный форум.

В Агдаме начал работу первый Азербайджанский национальный градостроительный форум "Цели устойчивого развития как двигатели постконфликтной реконструкции и восстановления". Его своим выступлением открыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщает Report, в форуме участвует исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф.

Основными целями форума являются обмен международным опытом, способствующим устойчивому развитию и восстановлению городов, изучение азербайджанской модели восстановления городов, а также установление контактов со специалистами и политиками, сталкивающимися с аналогичными проблемами в разных частях мира.

Форум организован Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана, Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Университетом ADA.

В первый день работы форума его участники также ознакомятся с проектами по восстановлению города Агдам.

Завтра мероприятие продолжит работу в Баку.