О нас

Президент Азербайджана открыл первый национальный градостроительный форум в Агдаме

Президент Азербайджана открыл первый национальный градостроительный форум в Агдаме В Агдаме начал работу первый Азербайджанский национальный градостроительный форум.
Внешняя политика
5 октября 2022 г. 11:20
Президент Азербайджана открыл первый национальный градостроительный форум в Агдаме

В Агдаме начал работу первый Азербайджанский национальный градостроительный форум "Цели устойчивого развития как двигатели постконфликтной реконструкции и восстановления". Его своим выступлением открыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщает Report, в форуме участвует исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф.

Основными целями форума являются обмен международным опытом, способствующим устойчивому развитию и восстановлению городов, изучение азербайджанской модели восстановления городов, а также установление контактов со специалистами и политиками, сталкивающимися с аналогичными проблемами в разных частях мира.

Форум организован Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана, Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Университетом ADA.

В первый день работы форума его участники также ознакомятся с проектами по восстановлению города Агдам.

Завтра мероприятие продолжит работу в Баку.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке President Ilham Aliyev delivering speech at First National Urban Planning Forum in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ağdamda ilk Milli Şəhərsalma Forumu başlayıb, tədbirdə Prezident İlham Əliyev çıxış edib

Самое читаемое

В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
4 октября 2022 г. 13:12
Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области
4 октября 2022 г. 16:35
В прошлом году в Азербайджане более 340 женщин стали матерями в 16 лет
В прошлом году в Азербайджане более 340 женщин стали матерями в 16 лет
28 сентября 2022 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi