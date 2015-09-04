В Астане состоится пятый саммит Тюркского совета

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В столице Казахстана Астане 11-го сентября состоится пятый саммит Тюркского совета.

Как сообщает Report со ссылкой на Today`s Zaman, основной темой саммита будут вопросы медиа и информации.

Перед саммитом 5 сентября в Астане состоится заседание министров образования стран организации, 10 сентября пройдет очередной Совет глав МИД стран Тюркского совета.

Напомним, что в 2013 году саммит глав государств Тюркского совета состоялся в азербайджанской Габале, в 2014 году - в Бодруме.

Тюркский совет был создан в октябре 2009 года в Нахчыване. В организацию входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан.