Утвержден новый состав межпарламентской группы дружбы Австралия-Азербайджан

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Утвержден новый состав действующей в австралийском парламенте межпарламентской группы дружбы Австралия-Азербайджан.

Как сообщили Report из посольства Азербайджана в Австралии, в группу дружбы из 25 человек включены члены ведущих политических партий, представленных как в Сенате (Верхняя палата), так и в Палате Представителей (Нижняя палата).

Согласно информации, сенатор от правящей Либеральной партии Кристофер Бек (Christopher Back) утвержден на должность председателя группы.

Отметим, что в Милли Меджлисе Азербайджана также действует Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Австралия в составе 18 депутатов.

Возглавляет группу депутат Ханлар Фатиев.

Председатель межпарламентской группы дружбы Австралия-Азербайджан Кристофер Бек находился с визитом в Азербайджане для наблюдения за прошедшим в сентябре 2016 года референдумом.

Кроме того, во время заседания Сената Австралии 14 февраля 2017 года Кристофер Бек выступил с обращением касательно Ходжалинского геноцида. Это первое обращение, прозвучавшее в австралийском парламенте по поводу Ходжалинского геноцида.