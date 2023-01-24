Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе

"Уверен, что экоактивисты Азербайджана победят в своей цивилизованной и справедливой борьбе".

"Уверен, что экоактивисты Азербайджана победят в своей цивилизованной и справедливой борьбе".

Об этом турецкому бюро Report сказал заместитель председателя Партии националистического движения Турции, депутат Великого национального собрания Камиль Айдын.

По мнению K.Айдына, последние действия Армении в Карабахе - это попытка вновь создать напряженность в регионе:

"Армения, занимающаяся незаконной эксплуатацией природных ресурсов на территории Карабаха, вновь пытается спровоцировать конфликтную ситуацию. Она предпринимает новые попытки провокаций на территориях, временно контролируемых российскими миротворцами".

По словам Айдына, Армения, которая на протяжении 30 лет ничего не оставила на оккупированных землях, кроме закопанных мин, и сегодня продолжает совершать провокации, но уже в иной форме.

"Турция всегда рядом с братским Азербайджаном в его справедливой борьбе. Я уверен, что азербайджанские экоактивисты победят в своей цивилизованной и справедливой борьбе в Карабахе", - сказал турецкий депутат.