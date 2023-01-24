О нас

Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе

Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе "Уверен, что экоактивисты Азербайджана победят в своей цивилизованной и справедливой борьбе".
Внешняя политика
24 января 2023 г. 17:35
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе

"Уверен, что экоактивисты Азербайджана победят в своей цивилизованной и справедливой борьбе".

Об этом турецкому бюро Report сказал заместитель председателя Партии националистического движения Турции, депутат Великого национального собрания Камиль Айдын.

По мнению K.Айдына, последние действия Армении в Карабахе - это попытка вновь создать напряженность в регионе:

"Армения, занимающаяся незаконной эксплуатацией природных ресурсов на территории Карабаха, вновь пытается спровоцировать конфликтную ситуацию. Она предпринимает новые попытки провокаций на территориях, временно контролируемых российскими миротворцами".

По словам Айдына, Армения, которая на протяжении 30 лет ничего не оставила на оккупированных землях, кроме закопанных мин, и сегодня продолжает совершать провокации, но уже в иной форме.

"Турция всегда рядом с братским Азербайджаном в его справедливой борьбе. Я уверен, что азербайджанские экоактивисты победят в своей цивилизованной и справедливой борьбе в Карабахе", - сказал турецкий депутат.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkish MP: "I am sure that eco-activists will win their civil and just struggle on Khankandi-Lachin road"
Версия на азербайджанском языке MHP-li millət vəkili: “Əminəm ki, ekofəallar Xankəndi-Laçın yolundakı sivil və haqlı mübarizəsində qalib olacaq”

Другие новости из категории

Журналист: Во Франции полицейское насилие чаще проявляется во время антиправительственных акций
Журналист: Во Франции полицейское насилие чаще проявляется во время антиправительственных акций
24 января 2023 г. 16:33
Генсек ООН: Пора положить конец всем дискриминационным законам и практике, препятствующим доступу к образованию
Генсек ООН: Пора положить конец всем дискриминационным законам и практике, препятствующим доступу к образованию
24 января 2023 г. 15:16
Глава МИД: Зангезурский коридор будет иметь особое значение для развития сотрудничества между странами региона
Глава МИД: Зангезурский коридор будет иметь особое значение для развития сотрудничества между странами региона
24 января 2023 г. 13:09
Участники СМИД ОЭС выразили поддержку нормализации отношений Баку и Еревана
Участники СМИД ОЭС выразили поддержку нормализации отношений Баку и Еревана
24 января 2023 г. 13:05
Шуша будет номинирована на звание туристической столицы ОЭС
Шуша будет номинирована на звание туристической столицы ОЭС
24 января 2023 г. 13:04
Глава МИД Азербайджана на заседании ОЭС рассказал о постконфликтном периоде
Глава МИД Азербайджана на заседании ОЭС рассказал о постконфликтном периоде
24 января 2023 г. 12:54
Азербайджан принял председательство в ОЭС
Азербайджан принял председательство в ОЭС
24 января 2023 г. 12:03
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
24 января 2023 г. 11:34
Глава МИД Азербайджана выступил на заседании ОЭС
Глава МИД Азербайджана выступил на заседании ОЭС
24 января 2023 г. 11:17
Турция готова содействовать развитию сельского хозяйства в Карабахе
Турция готова содействовать развитию сельского хозяйства в Карабахе
24 января 2023 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi