Турецкий депутат: Евросоюзу, пытающемуся очернить Азербайджан, следует прежде взглянуть на себя

Европейскому союзу и другим организациям, пытающимся очернить Азербайджан, следует прежде всего взглянуть на себя со стороны.

Европейскому союзу и другим организациям, пытающимся очернить Азербайджан, следует прежде всего взглянуть на себя со стороны.

Как сообщает Report, об этом заявил член делегации парламента Турции Исмаил Оздемир на пресс-конференции по итогам мониторинга внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Парламентарий подчеркнул, что мир и безопасность в Европе сильно зависят от Азербайджана.

"Они должны проявить уважение к воле азербайджанского народа. Поздравляю азербайджанскую общественность. Результаты этих выборов показали, насколько прав был Ильхам Алиев", - сказал он.