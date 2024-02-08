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Турецкий депутат: Евросоюзу, пытающемуся очернить Азербайджан, следует прежде взглянуть на себя

Турецкий депутат: Евросоюзу, пытающемуся очернить Азербайджан, следует прежде взглянуть на себя Европейскому союзу и другим организациям, пытающимся очернить Азербайджан, следует прежде всего взглянуть на себя со стороны.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 13:22
Турецкий депутат: Евросоюзу, пытающемуся очернить Азербайджан, следует прежде взглянуть на себя

Европейскому союзу и другим организациям, пытающимся очернить Азербайджан, следует прежде всего взглянуть на себя со стороны.

Как сообщает Report, об этом заявил член делегации парламента Турции Исмаил Оздемир на пресс-конференции по итогам мониторинга внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Парламентарий подчеркнул, что мир и безопасность в Европе сильно зависят от Азербайджана.

"Они должны проявить уважение к воле азербайджанского народа. Поздравляю азербайджанскую общественность. Результаты этих выборов показали, насколько прав был Ильхам Алиев", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli deputat: "Azərbaycan demokratiyasına dil uzadan təşkilatlar dönüb özlərinə baxsınlar"

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