Турецкая делегация посетила Аллею шехидов

Делегация турецкой правящей Партии справедливости и развития (AKP) под председательством первого заместителя председателя партии Нумана Куртулмуша в рамках визита в Азербайджан посетила Аллею шехидов в Баку.

Делегация турецкой правящей Партии справедливости и развития (AKP) под председательством первого заместителя председателя партии Нумана Куртулмуша в рамках визита в Азербайджан посетила Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает Report, затем делегация посетила Монумент памяти турецких солдат, воздвигнутый на Аллее.

Там же Н.Куртулмуш оставил запись в памятной книге.

В ходе визита запланированы встречи турецкой делегации с заместителем председателя партии "Ени Азербайджан", руководителем центрального аппарата Таиром Будаговым, а также председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.