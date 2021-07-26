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Турецкая делегация посетила Аллею шехидов

Турецкая делегация посетила Аллею шехидов Делегация турецкой правящей Партии справедливости и развития (AKP) под председательством первого заместителя председателя партии Нумана Куртулмуша в рамках визита в Азербайджан посетила Аллею шехидов в Баку.
Внешняя политика
26 июля 2021 г. 10:08
Турецкая делегация посетила Аллею шехидов
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Делегация турецкой правящей Партии справедливости и развития (AKP) под председательством первого заместителя председателя партии Нумана Куртулмуша в рамках визита в Азербайджан посетила Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает Report, затем делегация посетила Монумент памяти турецких солдат, воздвигнутый на Аллее.

Там же Н.Куртулмуш оставил запись в памятной книге.

В ходе визита запланированы встречи турецкой делегации с заместителем председателя партии "Ени Азербайджан", руководителем центрального аппарата Таиром Будаговым, а также председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

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Версия на азербайджанском языке AKP nümayəndə heyəti  Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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