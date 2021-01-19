Трагедия 20 Января в колумбийской прессе

Влиятельное колумбийское интернет-издание El Expediente опубликовало статью на тему 20 Января под заголовком "Черный январь"

Влиятельное колумбийское интернет-издание El Expediente опубликовало статью на тему 20 Января под заголовком "Черный январь".

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, в статье говорится о том, что тогдашний руководитель Советского Союза Михаил Горбачев направил войска на людей в Баку, которые мирно протестовали против несправедливой позиции советского режима в связи с территориальными претензиями Армении к Азербайджану.

Отмечается, что в результате было убито множество мирных азербайджанцев, включая женщин и детей.

Автор статьи, цитируя отчет организации Human Rights Watch под названием "Черный Январь в Азербайджане", указывает, что несоразмерное применение силы советскими войсками в отношении мирных азербайджанцев было коллективным наказанием и послужило предупреждением другим советским республикам.

В конце статьи говорится, что, несмотря на все эти зверства, азербайджанский народ не отказался от справедливой борьбы и добился независимости.