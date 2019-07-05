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Министр: Товарооборот между Азербайджаном и США в 2018 году составил 860 млн долларов

Товарооборот между Азербайджаном и США составил 860 млн долларов

Между Азербайджаном и США существуют прочные стратегические отношения.

Как сообщает Report, об этом выступая на мероприятии, посвященном Дню независимости США, заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

"Азербайджан поддерживает антитеррористические операции, проводимые США. А США в свою очередь, демонстрируют свою поддержку международным энергетическим проектам, включая Южный газовый коридор", - сказал министр.

Он отметил, что сегодня Азербайджан является самым крупным торговым партнером США на Южном Кавказе.

"В прошлом году взаимный товарооборот составил 860 миллионов долларов. До сегодняшнего дня прямые инвестиции со стороны США в Азербайджан составили 13,6 миллиарда долларов, а Азербайджан инвестировал в США 8,2 миллиарда долларов", - сказал он.

Министр также отметил, что Азербайджан прилагает большие надежны на усилия США в решении нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

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