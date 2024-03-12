Токаев: С большим оптимизмом смотрю на будущее сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном

Мы - братские народы, мы - союзники, стратегические партнеры.

Мы - братские народы, мы - союзники, стратегические партнеры.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 12 марта на встрече с деятелями культуры и искусства Азербайджана, жителями города Физули и детьми, которые будут обучаться в Центре детского творчества имени Курмангазы.

"Это не только слова, но это большой объем работы, которую предстоит сделать правительствами наших стран, поскольку договоренности очень серьезные, очень существенные, и они, безусловно, дадут импульс развитию наших экономик, что крайне важно. Поэтому я с большим оптимизмом смотрю на будущее сотрудничество между нашими государствами", - отметил президент Казахстана.