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Токаев: С большим оптимизмом смотрю на будущее сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном

Токаев: С большим оптимизмом смотрю на будущее сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном Мы - братские народы, мы - союзники, стратегические партнеры.
Внешняя политика
12 марта 2024 г. 18:14
Токаев: С большим оптимизмом смотрю на будущее сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном

Мы - братские народы, мы - союзники, стратегические партнеры.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 12 марта на встрече с деятелями культуры и искусства Азербайджана, жителями города Физули и детьми, которые будут обучаться в Центре детского творчества имени Курмангазы.

"Это не только слова, но это большой объем работы, которую предстоит сделать правительствами наших стран, поскольку договоренности очень серьезные, очень существенные, и они, безусловно, дадут импульс развитию наших экономик, что крайне важно. Поэтому я с большим оптимизмом смотрю на будущее сотрудничество между нашими государствами", - отметил президент Казахстана.

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Версия на английском языке Tokayev: ‘I look with great optimism towards future cooperation between Kazakhstan and Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке Tokayev: Qazaxıstanla Azərbaycan arasında gələcək əməkdaşlığa böyük nikbinliklə baxıram

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