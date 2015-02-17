Виктория Нуланд: США очень ценят партнерство с Азербайджаном - ДОПОЛНЕНО

Добавлены слова Виктории Нуланд. Первая новость была опубликована в 13:27.

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "США очень ценят партнерство с Азербайджаном, насчитывающее более 20 лет".

Как сообщает Report, об этом заявила сегодня журналистам помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Она отметила, что США готовы продолжать это сотрудничество, подчеркнув, что они продвигаются по трем основным направлениям: безопасность, экономика и энергетика, поддержка демократического развития.

"У нас состоялась очень хорошая, дружеская встреча с президентом Азербайджана", - отметила Нуланд.

Помощник госсектаря США заявила, что в ходе встречи с президентом были обсуждены следующие вопросы: безопасности, экономики и энергетической безопасности, диверсификации экономики, нагорно-карабахское урегулирование, ситуация с правами человека в Азербайджане.

Помощник госсекретаря США напомнила, что проект Баку-Джейхан был первым совместным проектом в сфере энергетики, и выразила поддержку проекту Южный коридор по доставке азербайджанского газа в Европу. "Он важен не только для Азербайджана, но и для других стран".

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В. Нуланд отметила, что в ходе встречи был также обсужден вопрос борьбы с коррупцией: "Коррупция - это убийца демократии", - добавила она.

Она отметила, что в ходе встречи стороны договорились интенсифицировать сотрудничество в этой сфере.

Помощник госсекретаря заявила, что в ходе встречи с президентом она выразила обеспокоенность относительно ситуации с правами человека в Азербайджане, она также отметила, что стороны договорились о сотрудничестве и важности создания "настоящего структурированного диалога" в этой сфере.

Комментируя вопрос о "цветных революциях", В. Нуланд подчеркнула важность постоянного "живого" диалога между властями и гражданским обществом: "В цветной революции нет необходимости там, где правительство и гражданское общество постоянно общаются и ведут диалог", - отметила она.