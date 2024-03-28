Спикеры парламентов Азербайджана и Армении вновь встретятся в середине мая

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении Сахиба Гафарова и Ален Симонян договорились провести встречу в середине мая при посредничестве Межпарламентского союза (IPU).

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении Сахиба Гафарова и Ален Симонян договорились провести встречу в середине мая при посредничестве Межпарламентского союза (IPU).

Как передает Report, об этом сообщил сам Симонян в интервью Общественному телевидению.

Председатель Национального собрания Армении (парламент) назвал предыдущую встречу спикеров, которая состоялась 22 марта на полях заседания IPU, "беспрецедентной".

Симонян пояснил, что изначально в ходе переговоров азербайджанская сторона обозначила "красные линии", указав, что обсуждение должно быть только в рамках повестки парламентской дипломатии, на что армянская сторона дала свое согласие.

Согласно его оценке, встреча прошла в достаточно конструктивной атмосфере.

"Мы согласились, что между нами существует атмосфера недоверия друг к другу. Они не доверяют нам, а мы им.", – отметил Симонян.

При этом он сообщил, что Гафарова заверила его, что Азербайджан не готовит никаких провокаций.

"Было принято решение на парламентском уровне установить контакты, начать общение. Я отметил, что обсужу этот вопрос с политической командой. Она также заявила, что обсудит вопрос со своими", – констатировал спикер армянского парламента.