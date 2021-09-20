Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу посетит Азербайджан

Новоназначенный специальный представитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кари Хенриксен (Норвегия) намерена совершить визиты в Азербайджан и Армению

Новоназначенный специальный представитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кари Хенриксен (Норвегия) намерена совершить визиты в Азербайджан и Армению. Об этом Report сообщили в пресс-службе ПА ОБСЕ.

Как сообщает Report, в ходе визита планируется обсудить вопросы развития сотрудничества с ПА ОБСЕ, а также наиболее актуальные региональные проблемы.

Отметим, что 18-19 сентября Кари Хенриксен и генеральный секретарь Роберто Монтелла совершили визит в Грузию, где провели серию встреч с властями, лидерами политических партий и представителями международного сообщества.

Президент ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция) назначила Кари Хенриксен специальным представителем по Южному Кавказу в августе 2021 года.