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Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу посетит Азербайджан

Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу посетит Азербайджан Новоназначенный специальный представитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кари Хенриксен (Норвегия) намерена совершить визиты в Азербайджан и Армению
Внешняя политика
20 сентября 2021 г. 14:00
Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу посетит Азербайджан

Новоназначенный специальный представитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кари Хенриксен (Норвегия) намерена совершить визиты в Азербайджан и Армению. Об этом Report сообщили в пресс-службе ПА ОБСЕ.

Как сообщает Report, в ходе визита планируется обсудить вопросы развития сотрудничества с ПА ОБСЕ, а также наиболее актуальные региональные проблемы.

Отметим, что 18-19 сентября Кари Хенриксен и генеральный секретарь Роберто Монтелла совершили визит в Грузию, где провели серию встреч с властями, лидерами политических партий и представителями международного сообщества.

Президент ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция) назначила Кари Хенриксен специальным представителем по Южному Кавказу в августе 2021 года.

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Версия на английском языке OSCE PA Special Representative on South Caucasus to visit Azerbaijan

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