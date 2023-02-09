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Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов в Турции 37 человек

Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов в Турции 37 человек В рамках поисково-спасательных работ в Кахраманмараше сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов 37 человек и извлекли тела 145 погибших.
Внешняя политика
9 февраля 2023 г. 08:57
Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов в Турции 37 человек

В рамках поисково-спасательных работ в Кахраманмараше сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов 37 человек и извлекли тела 145 погибших.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасательные силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям, находящиеся в Турции по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, непрерывно продолжают поисково-спасательные операции и работы по ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в братской стране.

В результате поисково-спасательных операций, проведенных на территории серьезно пострадавшей от землетрясения провинции Кахраманмараш, спасатели МЧС спасли из-под завалов 37 человек, включая 8 детей, а также извлекли тела 145 человек.

О ходе поисково-спасательных операций будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xilasediciləri 37 nəfəri dağıntılar altından sağ, 145 nəfərin isə meyitini çıxarıb

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