Создана рабочая группа Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия

Создана рабочая группа Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия.

Создана рабочая группа Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия.

Как сообщает Report, об этом в Facebook написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, масштабный план поможет достичь двух важных целей, благодаря которым в Венгрию через Азербайджан, Грузию и Румынию будет поставляться экологически чистая электроэнергия: "С помощью этой инвестиции мы, с одной стороны, укрепим нашу энергетическую безопасность, а с другой, приблизимся к достижению наших целей по защите климата. Совместная инвестиция уникальна еще тем, что мы построим самый длинный в мире подводный электрический кабель протяженностью 1 195 километров по дну Черного моря. Сегодня мы создали рабочую группу Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия и поручили ей подготовку единого технико-экономического обоснования".