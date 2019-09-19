Создан Twitter-аккаунт межправительственной комиссии Азербайджан-Турция

Пресс-служба Кабинета министров Азербайджана с целью ознакомления азербайджанского и турецкого обществ с деятельностью совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой создала в социальной сети Twitter оперативный информационный ресурс AzeTurCommission (@AzeTurCom).

На данном аккаунте в Twitter размещается оперативная информация о деятельности совместной межправкомиссии, о всеобъемлющих отношениях между двумя братскими странами, а также о значимых событиях, представляющих взаимный интерес.

Как сообщает Report, это новшество в опыте работы межправительственных комиссий Азербайджана с 52 странами.

Напомним, что 2 ноября 1992 года в Анкаре было принято решение о создании совместной комиссии в соответствии с Соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Турции. 12 апреля 1996 года указами глав обеих стран была создана совместная МПК по экономическому сотрудничеству.

Первое заседание комиссии состоялось 26 февраля 1997 года в Анкаре.

Отметим, что указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 марта 2019 года был утвержден новый состав комиссии, сопредседателем которой с азербайджанской стороны стал премьер-министр Новруз Мамедов, а с турецкой стороны - вице-президент Фуат Октай.

Отметим, что ранее премьер-министр Новруз Мамедов являлся сопредседателем совместной комиссии между Азербайджаном и Грузией. Вице-президент Турции наряду с Азербайджаном, является сопредседателем совместной комиссии со странами Центральной Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном.