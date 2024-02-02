О нас

Создается Совет по железнодорожному транспорту стран Организации тюркских государств

Создается Совет по железнодорожному транспорту стран Организации тюркских государств Создается Совет по железнодорожному транспорту стран Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
2 февраля 2024 г. 12:45
Создается Совет по железнодорожному транспорту стран Организации тюркских государств

Создается Совет по железнодорожному транспорту стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице ОТГ в соцсети "Х".

В связи с этим состоялась первая онлайн-встреча экспертов с участием представителей железнодорожных управлений и других учреждений государств-членов ОТГ.

По словам экспертов, развитие наземных маршрутов, особенно железнодорожного транспорта, стало важнейшим приоритетом для стран ОТГ, они также высоко оценили инициативу создания Совета по железнодорожному транспорту, озвученную президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на саммите в Астане.

На встрече участники обменялись мнениями об основных задачах и функциях данного механизма, направленного на развитие железнодорожного транспорта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке OTS member states commence negotiations for establishment of Council of Railway Authorities
Версия на азербайджанском языке Türk Dövlətləri Təşkilatının Dəmir Yolu İdarələri Şurası yaradılır

Экслюзивные новости

Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
30 января 2024 г. 16:16
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
30 января 2024 г. 15:58
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
30 января 2024 г. 14:47
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
30 января 2024 г. 14:14
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
30 января 2024 г. 10:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi