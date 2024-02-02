Создается Совет по железнодорожному транспорту стран Организации тюркских государств

Создается Совет по железнодорожному транспорту стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Создается Совет по железнодорожному транспорту стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице ОТГ в соцсети "Х".

В связи с этим состоялась первая онлайн-встреча экспертов с участием представителей железнодорожных управлений и других учреждений государств-членов ОТГ.

По словам экспертов, развитие наземных маршрутов, особенно железнодорожного транспорта, стало важнейшим приоритетом для стран ОТГ, они также высоко оценили инициативу создания Совета по железнодорожному транспорту, озвученную президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на саммите в Астане.

На встрече участники обменялись мнениями об основных задачах и функциях данного механизма, направленного на развитие железнодорожного транспорта.