Советник посольства России: На русском языке в Азербайджане говорит 70% населения

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Русский язык в Азербайджане не только язык межнационального общения, но и на нем говорит около 70% населения страны.

Как сообщает Report, об этом заявил советник посольства России в Азербайджане Артем Барков на круглом столе "Образование через культуру и культура через образование" в Бакинском Славянском Университете.

"Россия высоко ценит то особое отношение к русскому языку в Азербайджане. Сегодня, около 11 тыс. школьников изучают русский язык. 17 тыс. студентов получают образование на нем. В республике публикуются около 50 газет на русском языке", - добавил А.Барков.

По его словам, ежегодно Россотрудничество отправляет азербайджанскую молодежь и студентов на обучение в Россию, что вносит свой вклад в развитие гуманитарных и культурных связей.

Он подчеркнул, что сохранение и развитие русского языка в Азербайджане благотворно влияет на азербайджано-российские отношения: "Фактически, БСУ - это оплот и центр продвижения российской культуры. В стране функционирует ряд филиалов российских вузов".

В свою очередь, проректор БСУ Тельман Джафаров отметил, что за последний месяц в вузе было реализовано 2 крупных мероприятия совместно с московским правительством на тему развития и сохранения русского языка, проблем изучения языка в школах и вузах: "Наш университет готовит специалистов для русских школ Азербайджана. В этом году в университете открылся новый факультет школьного психолога, мы также готовим кадры для дошкольных учреждений. Наши специалисты сегодня востребованы", - сказал он.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Михаил Забелин в своем выступлении на мероприятии сказал, что русский язык является первым иностранным языком в Азербайджане.

На мероприятии также было зачитано письмо руководителя отдела внешних экономических связей правительства Москвы Сергея Черемина.