Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев: ЕП должен положить конец двойным стандартам против нашей страны

19:36

Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев направил в Европейский парламент заявление против предвзятой резолюции против Азербайджана.

Report сообщает, что в заявлении говорится:

"Азербайджан всегда выступал за включение на повестку дня и обсуждение вопросов, которые соответствуют его национальным интересам и представляют взаимный интерес, а также принятие соответствующих решений. Он успешно сотрудничал и продолжает сотрудничать с международными организациями. Однако под воздействием внешних сил в некоторых организациях наблюдается объективное и предвзятое отношение к Азербайджану.".

Отмечается, что такая предвзятость в Европейском парламенте приобрела хронический характер:

"Принятие резолюции в Европарламенте 13 марта 2024 года, которая является еще одним примером двойных стандартов, свидетельствует о предвзятом отношении к Азербайджану.

Резолюция явно отражает абсурдные и оскорбительные высказывания, которые противоречат основам международных отношений и выходят за рамки политических этических норм. Она также включает идеи, содержащие явные нарушения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Это раскрывает истинные мотивы членов Европейского парламента, стоящих за данной резолюцией".

Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев рассматривает принятую Европарламентом предвзятую резолюцию как составную часть клеветнических кампаний против нашей страны и резко осуждает данную резолюцию и выступает против политики двойных стандартов, направленной против азербайджанского государства и категорически требует

положить этому конец".