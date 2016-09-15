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    Сотрудники посольства Турции посетили памятник турецким шехидам в Баку

    Временный поверенный: Те, кто отдал свои жизни в этой борьбе, заложили основу для крепких связей между Азербайджаном и Турцией

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В связи с 98-й годовщиной освобождения Баку от армянских дашнаков сотрудники посольства Турции в Азербайджане посетили памятник турецким солдатам-шехидам.

    Как сообщает Report, временный поверенный в делах Турции в Азербайджане Мерал Барлас возложила венок перед памятником и возложила цветы к могилам турецких солдат, после чего память шехидов почтили минутой молчания.

    Затем М.Барлас оставила запись в книге памяти. В своей речи дипломат сказала, что те, кто отдал свои жизни в этой борьбе, заложили основу для крепких связей между Азербайджаном и Турцией. По ее словам, последующие поколения продолжат политику "один народ, два государства".

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