Сотрудники посольства Турции посетили памятник турецким шехидам в Баку

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В связи с 98-й годовщиной освобождения Баку от армянских дашнаков сотрудники посольства Турции в Азербайджане посетили памятник турецким солдатам-шехидам.

Как сообщает Report, временный поверенный в делах Турции в Азербайджане Мерал Барлас возложила венок перед памятником и возложила цветы к могилам турецких солдат, после чего память шехидов почтили минутой молчания.

Затем М.Барлас оставила запись в книге памяти. В своей речи дипломат сказала, что те, кто отдал свои жизни в этой борьбе, заложили основу для крепких связей между Азербайджаном и Турцией. По ее словам, последующие поколения продолжат политику "один народ, два государства".