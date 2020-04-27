Состоялся разговор президентов Азербайджана и Литвы в формате видеосвязи

27 апреля по инициативе литовской стороны состоялся разговор президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в формате видеосвязи.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил президента Азербайджана с праздником Рамазан.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за поздравление.

Коснувшись двусторонних отношений, главы государств отметили высокий уровень политических связей, значение доведения до этого уровня и торгово-экономических связей, важность проведения по окончании пандемии заседания Межправительственной комиссии.

Президент Литвы Гитанас Науседа попросил президента Ильхама Алиева в период подготовки к Саммиту стран-членов Восточного партнерства, который планируется провести в июле нынешнего года, поделиться мнением о Программе Восточного партнерства и в целом о состоянии связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан, наряду с участием в Программе Восточного партнерства, придает значение двусторонним связям с Европейским Союзом и подписал с девятью странами этой организации документы об отношениях стратегического партнерства. Парафированный в 2018 году между Азербайджаном и Европейским Союзом документ "Приоритеты партнерства" охватывает политическую, экономическую, торговую, энергетическую, транспортную и другие сферы.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о мерах, осуществляемых в области борьбы с пандемией коронавируса. Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что Азербайджан добился значительных успехов в борьбе с пандемией.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан с самого начала пандемии находится в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения, наша страна поддерживает международные усилия и сотрудничество в борьбе с пандемией.