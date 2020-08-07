Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Сербии

7 августа президент Республики Сербия Александр Вучич позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

7 августа президент Республики Сербия Александр Вучич позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Александр Вучич выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих во время событий, произошедших в июле в результате провокации Армении на армяно-азербайджанской границе. В то же время президент Сербии выразил чувство сожаления в связи с использованием Арменией в этих военных столкновениях оружия, произведенного в Сербии. Он отметил, что для расследования этой ситуации в ближайшее время в Азербайджан будет направлена высокопоставленная делегация Сербии. Подчеркнув, что высоко ценит дружественные отношения с Азербайджаном, основанные на стратегическом партнерстве, Александр Вучич пригласил президента Азербайджана посетить Сербию с официальным визитом.

Поблагодарив за телефонный звонок, президент Ильхам Алиев отметил, что факт использования армянской стороной боеприпасов сербского производства во время обстрела военных и гражданских позиций Азербайджана был с беспокойством воспринят азербайджанским обществом, и что в результате этого обстрела погибли наши военнослужащие, а также гражданское лицо.

Глава государства выразил удовлетворение решением президента Сербии направить высокопоставленную делегацию для расследования отмеченного факта и обсуждения перспектив сотрудничества.

В ходе телефонного разговора стороны пришли к договоренности не допускать действий, которые в будущем могут бросить тень на дружеские связи между нашими странами.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приглашение посетить Сербию.