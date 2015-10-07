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    ​Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России

    Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев связался по телефону с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

    Как сообщает Report, данную информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Ильхам Алиев передал Владимиру Путину искренние поздравления по случаю дня рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

    Президент Российской Федерации поблагодарил президента Ильхама Алиева за оказанное внимание и искренние поздравления.

    Во время телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение динамичным развитием двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией во всех сферах и уверенность в дальнейшем укреплении связей на уровне стратегического партнерства. 

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