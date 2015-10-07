​Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев связался по телефону с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает Report, данную информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Ильхам Алиев передал Владимиру Путину искренние поздравления по случаю дня рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Президент Российской Федерации поблагодарил президента Ильхама Алиева за оказанное внимание и искренние поздравления.

Во время телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение динамичным развитием двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией во всех сферах и уверенность в дальнейшем укреплении связей на уровне стратегического партнерства.