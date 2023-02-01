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Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Уганды

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Уганды Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго Абубакаром.
Внешняя политика
1 февраля 2023 г. 18:30
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Уганды

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго Абубакаром.

Как сообщает Report, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждены перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Угандой и вопросы сотрудничества в рамках Движения неприсоединения.

Стороны также обсудили вопросы подготовки к 19-му саммиту ДН, который запланирован на декабрь 2023 года в Кампале, Уганда.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Ugandan FMs talk over phone 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Uqanda XİN başçıları arasında telefon danışığı olub

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