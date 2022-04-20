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Главы МИД Азербайджана и Китая поговорили по телефону

Главы МИД Азербайджана и Китая поговорили по телефону Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Китая Ван И.
Внешняя политика
20 апреля 2022 г. 18:18
Главы МИД Азербайджана и Китая поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Китая Ван И.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министры обменялись мнениями о развитии дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами в различных областях. Были озвучены взаимные поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем.

В ходе телефонного разговора были обсуждены аспекты сотрудничества в рамках международных организаций, а также региональные и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Chinese foreign ministers discuss deepening of ties
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Çin xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

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