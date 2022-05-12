В Душанбе cостоялась встреча глав МИД Азербайджана и России

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как передает Report, об этом в своем Телеграм-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По сообщению ТАСС, в ходе встречи обсуждены вопросы глобальной безопасности и актуальные региональные вопросы.

"Традиционно в последнее время все наши встречи в значительной части посвящены постконфликтному урегулированию и нормализации армяно-азербайджанских отношений, имплементации трехсторонних заявлений", - заявил глава МИД Азербайджана.

Сегодня Байрамов отправился в Душанбе (Таджикистан) для участия в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых государств (СНГ), которое состоится 13 мая.

В проекте повестки дня 9 вопросов. Министры планируют обменяться мнениями по актуальным международным вопросам и по вопросам взаимодействия в рамках Содружества.