Состоялась встреча генпрокуроров Азербайджана, Армении и России

Сегодня в Минске (Беларусь) по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении - Кямрана Алиева, Игоря Краснова и Артура Давтяна.

Сегодня в Минске (Беларусь) по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении - Кямрана Алиева, Игоря Краснова и Артура Давтяна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

K.Алиев отметил важность продолжения совместной деятельности по поиску лиц, пропавших без вести во время Первой и Второй Карабахской войны.

Была отмечена важность предоставления минных карт для защиты жизни и здоровья людей, недопустимость незаконных поездок в Карабах, а также подчеркнута необходимость продолжения сотрудничества в этой области.

Генпрокурор отметил, что азербайджанская сторона полностью соблюдает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года.

И.Краснов поблагодарил коллег из Азербайджана и Армении за конструктивное сотрудничество и усилия, направленные на достижение мира и стабильности на благо народов региона.