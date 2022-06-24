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Состоялась встреча генпрокуроров Азербайджана, Армении и России

Состоялась встреча генпрокуроров Азербайджана, Армении и России Сегодня в Минске (Беларусь) по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении - Кямрана Алиева, Игоря Краснова и Артура Давтяна.
Внешняя политика
24 июня 2022 г. 18:23
Состоялась встреча генпрокуроров Азербайджана, Армении и России

Сегодня в Минске (Беларусь) по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении - Кямрана Алиева, Игоря Краснова и Артура Давтяна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

K.Алиев отметил важность продолжения совместной деятельности по поиску лиц, пропавших без вести во время Первой и Второй Карабахской войны.

Была отмечена важность предоставления минных карт для защиты жизни и здоровья людей, недопустимость незаконных поездок в Карабах, а также подчеркнута необходимость продолжения сотрудничества в этой области.

Генпрокурор отметил, что азербайджанская сторона полностью соблюдает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года.

И.Краснов поблагодарил коллег из Азербайджана и Армении за конструктивное сотрудничество и усилия, направленные на достижение мира и стабильности на благо народов региона.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın baş prokurorları arasında görüş keçirilib

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