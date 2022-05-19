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Состоялась церемония подписания азербайджано-литовских документов

Состоялась церемония подписания азербайджано-литовских документов Состоялась церемония подписания азербайджано-литовских документов.
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 02:00
Состоялась церемония подписания азербайджано-литовских документов

Состоялась церемония подписания азербайджано-литовских документов.

Об этом передает Report.

"Соглашение о международном дорожном транспорте" подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев и заместитель министра транспорта и коммуникации Литовской Республики Юлиус Скачкаускас.

"Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Азербайджанской Республики и Ассоциацией торгово-промышленных и ремесленных палат Литовской Республики" подписали президент Палаты Нияз Ализаде и генеральный директор Ассоциации Гиедре Ражинскиене.

Меморандум о сотрудничестве между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA)и Ассоциацией торгово-промышленных и ремесленных палат Литовской Республики подписали председатель Правления KOBİA Орхан Мамедов и генеральный директор Ассоциации Гиедре Ражинскиене.

Меморандум о сотрудничестве между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – АЗПРОМО и Литовским инновационным агентством" подписали руководитель АЗПРОМО Юсиф Абдуллаев и генеральный директор Агентства Агне Вайткунене.

Меморандум о сотрудничестве между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – АЗПРОМО и Конфедерацией промышленников Литовской Республики» подписали руководитель АЗПРОМО Юсиф Абдуллаев и вице-президент Конфедерации Ромас Аустинскас.

Договор о сотрудничестве между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики и Конфедерацией промышленников Литовской Республики» подписали президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев и вице-президент Конфедерации промышленников Литовской Республики Ромас Аустинскас.

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