Сокоординатор Платформы мира между Арменией и Азербайджаном обратился к странам Европы и Запада

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сокоординатор Платформы мира между Арменией и Азербайджаном Орхан Набиев выступил с докладом в панели на тему "От ментальных границ до ментального железного занавеса" в рамках 27-го Экономического форума, проходящего в Польском Крыница-Здруй.

Как сообщили из пресс-службы Платформы мира Report, совместно с Набиевым также выступили французский депутат Фредерик Пети, директор департамента истории Венгерского католического университета Венгрии Сандор Озе, исполнительный директор Софийского социологического института Украины Владимир Лупаци и президент Института экономической аналитики, старший научный сотрудник Института США по информационным технологиям Андрей Илларионов.

Выступивший первым французский депутат Фредерик Пети отметил, что на сегодняшний день в Европе существует проблема идентификации. По его словам, между Восточной и Западной Европой существует большая пропасть, причиной которой является склонность Восточной Европы к безопасности и Западной Европы к либеральности. Это приводит к проблеме интеграции между Западной и Восточной Европой.

Основная идея ментального занавеса и железного занавеса заключалась в том, чтобы все человечество, в частности население в восточноевропейском регионе, имело понятие "мы и они", и жило в ощущении страха.

Во время выступления Орхан Набиев отметил что, на протяжении истории на территории Южного Кавказа на общественно-политическом уровне не существовало понятия "мы и они". Оно существовало только на бытовом уровне. Но после распада СССР большие страны, распространяя страх и ненависть в регион, перенесли это понятие в военно-политическое русло. Эти силы также участвовали в распространении сепаратизма в Грузии и на востоке Украины.

Набиев отметил желание Платформы мира между Арменией и Азербайджаном разрушить этот железный занавес путем сближения народов. Орхан Набиев сказал, что те же силы, которые заинтересованы в военной напряженности и дестабилизации сил в регионе мешают деятельности Платформы мира. Далее Набиев настоятельно призвал Европу и западные государства более решительно содействовать установлению мира и развитию в регионе и призвал их бороться с политическими центрами, непосредственно участвующими в укреплении конфликтов и нетерпимости в регионе и во всем мире. Отметив прямую или косвенную связь ультраправых популистских сил Европы с этими центрами, Орхан Набиев заявил, что это создаст серьезную угрозу европейским ценностям в будущем.

В конце выступления Орхан Набиев, подчеркнув, что самой важной причиной краха Римской Империи стала постройка стены Адриана, выразил надежду на то, что эта ошибка больше не повторится.

Докладчик из Украины Владимир Лупаци, согласившись с мнением Орхана Набиева, сказал, что расширение Европы и ее границ безопасности на восток должно стать жизненно важным вопросом для стран Восточного партнерства ЕС.

Докладчик из России, президент Института экономической аналитики Андрей Илларионов, назвав проблему европейской принадлежности нормальной, отметил, что железный занавес уничтожен, и он связал нынешние кризисы с переходом от национально-государственного формата к единой Европе. Между тем, поскольку эквивалентность стандартов повлияла на некоторые культурные особенности, политический популизм отреагировал на происходящие процессы. Илларионов отметил, что в будущем, когда интеграция станет сильнее, эта проблема будет решена.

В конце состоялись обсуждения между слушателями и участниками панели в формате вопросов и ответов.