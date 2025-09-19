Софи Лагут заявила о намерении вносить вклад в развитие отношений Баку и Парижа
Внешняя политика
- 19 сентября, 2025
- 19:12
Новый посол Франции в Азербайджане Софи Лагут заявила о намерении вносить вклад в развитие азербайджано-французских отношений.
Как передает Report, об этом дипломат написала в соцсети Х, комментируя сегодняшнюю встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Дипломат отметила, что с сегодняшнего дня приступает к миссии по развитию отношений между Францией и Азербайджаном.
"После первой встречи с министром Джейхуном Байрамовым я готова работать вместе со всей командой посольства Франции, Французским институтом в Азербайджане и теми, кто поддерживает связи между нашими странами, ради достижения этих целей!", - сказала она.
