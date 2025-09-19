Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Софи Лагут заявила о намерении вносить вклад в развитие отношений Баку и Парижа

    Внешняя политика
    • 19 сентября, 2025
    • 19:12
    Софи Лагут заявила о намерении вносить вклад в развитие отношений Баку и Парижа

    Новый посол Франции в Азербайджане Софи Лагут заявила о намерении вносить вклад в развитие азербайджано-французских отношений.

    Как передает Report, об этом дипломат написала в соцсети Х, комментируя сегодняшнюю встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

    Дипломат отметила, что с сегодняшнего дня приступает к миссии по развитию отношений между Францией и Азербайджаном.

    "После первой встречи с министром Джейхуном Байрамовым я готова работать вместе со всей командой посольства Франции, Французским институтом в Азербайджане и теми, кто поддерживает связи между нашими странами, ради достижения этих целей!", - сказала она.

    Франция Азербайджан Софи Лагут Джейхун Байрамов
    Sofi Laqut Bakı ilə Paris arasında əlaqələrin inkişafına töhfə vermək niyyətindədir
    New French ambassador vows to strengthen ties with Azerbaijan

    Лента новостей