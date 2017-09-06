Содокладчики ПАСЕ прибудут в Азербайджан на следующей неделе

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Cодокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефан Шеннак и Сезар Флорин Преда прибудут в Баку на следующей неделе, сообщает Report.

7 cентября на заседании Мониторингового комитета ПАСЕ в Париже содокладчики сначала представят вариант своего доклада о функционировании демократических институтов в Азербайджане, а на следующей неделе отправятся с ним в Баку.

В рамках визита ожидаются встречи с официальными лицами, представителями гражданского общества и др.

Ожидается, что доклад по Азербайджану после будет обсужден и принят в рамках осенней сессии ПАСЕ, которая состоится в Страсбурге 9-13 октября.