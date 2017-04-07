Следующее заседание СМИД СНГ состоится в октябре в Москве

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится 10 октября 2017 года в Москве.

Как сообщает Report cо ссылкой на "Казинформ", решение об этом принято по итогам заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) , прошедшего сегодня в Ташкенте.

В ходе заседания рассмотрено 15 документов. В частности, 10 из которых будут внесены на рассмотрение Совета глав государств в октябре и Совета глав правительств Содружества в мае 2017 года. Документы затрагивают вопросы взаимодействия стран Содружества во внешнеполитической, правовой, культурно-гуманитарной и других сферах. Участники заседания приняли Заявление о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий. В документе выражается обеспокоенность в связи с продолжающимися проявлениями нетерпимости, насилия и терактами против отдельных лиц на основании их религиозной принадлежности или убеждений.

Также обсуждены вопросы реализации Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в 2018 году, придания статуса базовой организации отдельным образовательным и академическим учреждениям стран СНГ по подготовке специалистов-метрологов вооруженных сил, а также кадров для органов налоговых (финансовых) расследований.

Отметим, что на заседании принял участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.