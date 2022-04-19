Шарль Мишель: Намерены содействовать мирному, стабильному и безопасному Южному Кавказу

"Полностью поддерживаем все усилия по укреплению мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе".

"Полностью поддерживаем все усилия по укреплению мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе".

Как сообщает Report, об этом председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель написал на своей странице в Twitter.

"Поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы продолжить наши недавние обсуждения в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Отметим, что накануне председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обменялись мнениями по реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 6 апреля, а также по повестке отношений Армения-ЕС.