Шахин Мустафаев встретился с послом Ирана в Азербайджане

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев встретился 7 мая с послом Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Мусави в связи с завершением срока его дипломатической деятельности в Азербайджане.

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев встретился 7 мая с послом Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Мусави в связи с завершением срока его дипломатической деятельности в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в политической, торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах.

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев пожелал послу Сейеду Аббасу Мусави успехов в его дальнейшей деятельности.