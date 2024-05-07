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Шахин Мустафаев встретился с послом Ирана в Азербайджане

Шахин Мустафаев встретился с послом Ирана в Азербайджане Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев встретился 7 мая с послом Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Мусави в связи с завершением срока его дипломатической деятельности в Азербайджане.
Внешняя политика
7 мая 2024 г. 13:44
Шахин Мустафаев встретился с послом Ирана в Азербайджане
Шахин Мустафаев

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев встретился 7 мая с послом Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Мусави в связи с завершением срока его дипломатической деятельности в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в политической, торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах.

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев пожелал послу Сейеду Аббасу Мусави успехов в его дальнейшей деятельности.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Deputy Prime Minister Shahin Mustafayev meets with outgoing Iranian ambassador
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev İranın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

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