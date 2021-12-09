Сенаторы направили запрос главе МИД Италии в связи с освобожденными территориями

Члены Сената Италии от партии “Живая Италия”, президент парламентской комиссии Сената, сенатор Мауро Мария Марино и вице-президент постоянной комиссии по внешним связям и эмиграции, сенатор Лаура Гаравини направили официальный запрос министру иностранных

Члены Сената Италии от партии “Живая Италия”, президент парламентской комиссии Сената, сенатор Мауро Мария Марино и вице-президент постоянной комиссии по внешним связям и эмиграции, сенатор Лаура Гаравини направили официальный запрос министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии о возможном вкладе Италии в вопрос разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Италии.

В запросе отмечается, что подписание Азербайджаном, Арменией и Россией 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления ознаменовало завершение Второй Карабахской войны и восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Ссылаясь на материалы, представленные Азербайджаном в Международный суд по делу против Армении, было подчеркнуто, что 75% освобожденных территорий были заминированы Арменией во время оккупации. Было подчеркнуто, что заминированы территории в местах компактного проживания людей, сельскохозяйственных угодий, на экономически и социально значимых территориях и кладбищах.

В конце своего обращения сенаторы напомнили о визите государственного секретаря Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседателя совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией Манлио Ди Стефано на освобожденные от оккупации территории Азербайджана в декабре 2020 года, запросив о том, какой вклад может внести Италия в работу по разминированию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.