О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сенаторы направили запрос главе МИД Италии в связи с освобожденными территориями

Сенаторы направили запрос главе МИД Италии в связи с освобожденными территориями Члены Сената Италии от партии “Живая Италия”, президент парламентской комиссии Сената, сенатор Мауро Мария Марино и вице-президент постоянной комиссии по внешним связям и эмиграции, сенатор Лаура Гаравини направили официальный запрос министру иностранных
Внешняя политика
9 декабря 2021 г. 18:34
Сенаторы направили запрос главе МИД Италии в связи с освобожденными территориями

Члены Сената Италии от партии “Живая Италия”, президент парламентской комиссии Сената, сенатор Мауро Мария Марино и вице-президент постоянной комиссии по внешним связям и эмиграции, сенатор Лаура Гаравини направили официальный запрос министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии о возможном вкладе Италии в вопрос разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Италии.

В запросе отмечается, что подписание Азербайджаном, Арменией и Россией 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления ознаменовало завершение Второй Карабахской войны и восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Ссылаясь на материалы, представленные Азербайджаном в Международный суд по делу против Армении, было подчеркнуто, что 75% освобожденных территорий были заминированы Арменией во время оккупации. Было подчеркнуто, что заминированы территории в местах компактного проживания людей, сельскохозяйственных угодий, на экономически и социально значимых территориях и кладбищах.

В конце своего обращения сенаторы напомнили о визите государственного секретаря Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседателя совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией Манлио Ди Стефано на освобожденные от оккупации территории Азербайджана в декабре 2020 года, запросив о том, какой вклад может внести Италия в работу по разминированию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоSenators sends inquiry to Italian FM regarding Azerbaijan's liberated lands
Версия на азербайджанском языке ФотоSenatorlar İtalyanın XİN başçısına azad olunan ərazilərlə bağlı sorğu göndəriblər

Самое важное

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе
9 декабря 2021 г. 18:16
Генпрокуратура: На освобожденных территориях в результате подрыва на минах погибли 36 человек
Генпрокуратура: На освобожденных территориях в результате подрыва на минах погибли 36 человек
9 декабря 2021 г. 14:19
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
9 декабря 2021 г. 09:35
Спецпредставитель президента: Агдам станет 4-м по численности населения городом
Спецпредставитель президента: Агдам станет 4-м по численности населения городом
9 декабря 2021 г. 03:40
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
8 декабря 2021 г. 17:06
В Азербайджане изменяется бюджетное правило
В Азербайджане изменяется бюджетное правило
8 декабря 2021 г. 12:13
МИД: Призываем Армению к немедленному исполнению решения Международного суда
МИД: Призываем Армению к немедленному исполнению решения Международного суда
7 декабря 2021 г. 21:17
МО: Информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования ложная
МО: Информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования ложная
7 декабря 2021 г. 20:13
МИД Азербайджана: Армения под разными предлогами не выполняет взятые на себя обязательства
МИД Азербайджана: Армения под разными предлогами не выполняет взятые на себя обязательства
7 декабря 2021 г. 19:48
На азербайджано-иранской границе произошла стрельба, есть погибший
На азербайджано-иранской границе произошла стрельба, есть погибший
7 декабря 2021 г. 18:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi