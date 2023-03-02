Секретарь по внешним связям МИД Мальдив поблагодарил Азербайджан

Последствия пандемии в сфере туризма Мальдивы ощутили на себе, но смогли полностью восстановить этот сектор.

Последствия пандемии в сфере туризма Мальдивы ощутили на себе, но смогли полностью восстановить этот сектор.

Как передает Report, об этом заявил секретарь по внешним связям МИД Мальдив Ахмед Латиф на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Последствия пандемии Мальдивы ощутили на себе, но полностью восстановили сферу туризма в этом году, выведя его на уровень до пандемии", - заявил он.

Ахмед Латиф поблагодарил Азербайджан за выделение 1 млн долларов США в поддержку постпандемического восстановления Африки и малых островных развивающихся государств.