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Секретарь по внешним связям МИД Мальдив поблагодарил Азербайджан

Секретарь по внешним связям МИД Мальдив поблагодарил Азербайджан Последствия пандемии в сфере туризма Мальдивы ощутили на себе, но смогли полностью восстановить этот сектор.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 18:27
Секретарь по внешним связям МИД Мальдив поблагодарил Азербайджан

Последствия пандемии в сфере туризма Мальдивы ощутили на себе, но смогли полностью восстановить этот сектор.

Как передает Report, об этом заявил секретарь по внешним связям МИД Мальдив Ахмед Латиф на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Последствия пандемии Мальдивы ощутили на себе, но полностью восстановили сферу туризма в этом году, выведя его на уровень до пандемии", - заявил он.

Ахмед Латиф поблагодарил Азербайджан за выделение 1 млн долларов США в поддержку постпандемического восстановления Африки и малых островных развивающихся государств.

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Версия на азербайджанском языке Maldiv XİN rəsmisi: “Azərbaycana Afrika və inkişaf etməkdə olan ölkələrə maliyyə yardımına görə təşəkkür edirik”
Версия на английском языке Foreign Secretary at Maldives Foreign Ministry thanks Azerbaijan

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