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Пакистанский министр: Более 250 млн людей столкнулись с голодом из-за пандемии

Пакистанский министр: Более 250 млн людей столкнулись с голодом из-за пандемии Более 250 млн людей стакнулись с голодом из-за последствий пандемии коронавируса. Необходимо понимать важность поддержки инфраструктуры уязвимых стран.
Другие страны
2 марта 2023 г. 16:22
Пакистанский министр: Более 250 млн людей столкнулись с голодом из-за пандемии

Более 250 млн людей столкнулись с голодом из-за последствий пандемии коронавируса. Необходимо понимать важность поддержки инфраструктуры уязвимых стран.

Как передает Report, об этом министр экономики Пакистана Сардар Аяз Садик заявил на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Движение неприсоединения играет важную роль в борьбе с подобными проблемами", - сказал он, добавив, что Пакистан привержен целям ДН.

"Выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву за его усилия и приверженность эффективной работе ДН", - заключил он.

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Версия на английском языке Pakistani minister: Over 250 million people faced hunger due to pandemic
Версия на азербайджанском языке Pakistanlı nazir: “Pandemiyaya görə 250 milyondan çox insan aclıqla üzləşib”

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