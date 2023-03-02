Пакистанский министр: Более 250 млн людей столкнулись с голодом из-за пандемии

Более 250 млн людей стакнулись с голодом из-за последствий пандемии коронавируса. Необходимо понимать важность поддержки инфраструктуры уязвимых стран.

Более 250 млн людей столкнулись с голодом из-за последствий пандемии коронавируса. Необходимо понимать важность поддержки инфраструктуры уязвимых стран.

Как передает Report, об этом министр экономики Пакистана Сардар Аяз Садик заявил на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Движение неприсоединения играет важную роль в борьбе с подобными проблемами", - сказал он, добавив, что Пакистан привержен целям ДН.

"Выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву за его усилия и приверженность эффективной работе ДН", - заключил он.